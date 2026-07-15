В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран
15 июля 2026 08:53
Срочная новость
В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран
В украинскую столицу прибыли президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан.
Также с визитом прибыли премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович, а также сербский президент Александр Вучич.
О целях визита и дополнительных деталях заранее не сообщалось из соображений безопасности.
Новость дополняется...
Читайте Новини.live!