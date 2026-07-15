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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран

В украинскую столицу прибыли президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан.

Также с визитом прибыли премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович, а также сербский президент Александр Вучич.

О целях визита и дополнительных деталях заранее не сообщалось из соображений безопасности.

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