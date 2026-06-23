В Киев прибыл генсек ОЭСР и министры Японии: кадры от Сибиги

Андрей Сибига и Матиас Корман. Фото: x.com/andrii_sybiha

Карина Приходько Редактор

Вице-министр экономики, торговли и промышленности Японии Кенджи Ямада, вице-министр иностранных дел Аяно Кунимицу и генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн 23 июня прибыли с визитом в Киев. Они подтвердили постоянную поддержку Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу и посольство Японии в Украине.

Визит чиновников в Киев 23 июня

Сибига рассказал, что провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном. Они обсудили ситуацию на фронте, последствия российских атак для населения, энергетическую инфраструктуру и экономику Украины, а также актуальные вопросы региональной безопасности.

Андрей Сибига и Матиас Корман. Фото: x.com/andrii_sybiha

По словам министра, несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает внедрять реформы, укреплять государственные институты и двигаться к членству в Европейском Союзе и ОЭСР.

"Мы высоко ценим обзоры ОЭСР по инфраструктуре, государственному управлению и политике правосудия, которые будут представлены сегодня. Это практические инструменты, укрепляющие устойчивость и реформы Украины. Я поблагодарил ОЭСР за принципиальную поддержку Украины и с нетерпением жду дальнейшего прогресса на пути Украины к вступлению в ОЭСР, включая положительное решение Совета ОЭСР о начале переговоров о вступлении и принятии Дорожной карты вступления", — сказал глава МИД Украины.

В то же время известно, что во время визита Ямады и Кунимица в украинскую столицу, японские чиновники возложили цветы к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого монастыря, почтив память погибших украинцев.

Японские чиновники в Киеве. Фото: x.com/JPEmbUA

Японские чиновники возле Стены памяти. Фото: x.com/JPEmbUA

Ожидается, что в рамках своего пребывания в Украине они проведут ряд встреч с украинскими должностными лицами, в ходе которых подтвердят твердую и последовательную поддержку Украины со стороны Японии.

Как писали Новини.LIVE, Андрей Мельник выступил в Совбезе ООН . Он подчеркнул, что терпение Киева по бездействию международного сообщества не безгранично.

Также мы сообщали, что недавно с первым визитом в Украину приезжала Светлана Тихановская. Свою поездку она начала тем, что возложила цветы на могилу белорусской доброволицы Марии Зайцевой, погибшей в бою за Украину в январе 2025 года.