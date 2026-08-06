В Хмельницкой общине на полигоне обнаружили останки погибших

Пиротехники на территории полигона в Хмельницкой области, где 31 июля 2026 года произошел взрыв. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

В Хмельницкой громаде, где 31 июля произошел взрыв на территории полигона одной из воинских частей Сил специальных операций ВСУ, продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Во время поисков там обнаружили фрагменты тел. На данный момент проводят судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, чтобы установить личности погибших.

Об этом в среду, 5 августа, сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает Новини.LIVE.

Ликвидация последствий взрыва на полигоне в Хмельницкой громаде

Рабочие группы обследуют дачный массив возле места взрыва, чтобы оценить ущерб и помочь пострадавшему населению. Всего в Хмельницкий городской совет поступило 300 обращений. Пострадавшим предоставили 221 лист шифера, 946 квадратных метров пленки, 427 квадратных метров стекла, 500 погонных метров деревянной рейки из местного материального резерва, OSB-плиты, брус и металлопрофиль.

В работах участвуют более 120 сотрудников ГСЧС. Домовладения уже обследовали. Водоемы и прилегающие территории еще проверяют.

За порядком во время проведения работ следят полицейские.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Силы спецоперации ВСУ сообщал, что 31 июля в Хмельницкой области произошел взрыв. Произошла детонация. Пострадали военнослужащие.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора писал о том, почему мог произойти взрыв на полигоне в Хмельницкой области. Следователи не исключают диверсию. Еще одна версия — нарушение правил безопасности при разгрузке боеприпасов.