В Иерусалиме 19 апреля сошел Благодатный огонь — что он означает

Благодатный огонь. Фото: скриншот

В Иерусалиме в Страстную субботу, 19 апреля, сошел Благодатный огонь. Его передадут в храмы по всему миру.

Об этом стало известно из прямого эфира на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Событие произошло в Храме Гроба Господня. Оно проводится каждый год. Схождение Благодатного огня означает свет Воскресения Иисуса Христа.

По традиции, он появляется в Кувуклии — часовне над местом, где, по легенде, был похоронен Иисус Христос. Церемонию возглавляет Иерусалимский патриарх, который заходит в святыню без каких-либо источников огня, после чего начинается молитва, и через несколько минут появляется свет — огонь, который передают тысячам верующих.

В первые минуты пламя считается "неопалимым" — им умываются, касаются руками, не чувствуя боли.

Огонь считают чудесным и священным — его доставляют в другие страны, в том числе и в Украину.

Напомним, Новини.LIVE рассказали, что нужно сделать в Страстную субботу, чтобы не привлечь несчастье.

А освятить пасхальные корзины в Киеве можно как в Великую субботу, так и в воскресенье. Стало известно расписание богослужений.