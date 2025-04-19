В Єрусалимі 19 квітня зійшов Благодатний вогонь — що він означає

Благодатний вогонь. Фото: Reuters

В Єрусалимі у Страсну суботу, 19 квітня, зійшов Благодатний вогонь. Його передадуть у храми по всьому світу.

Про це стало відомо з прямого ефіру на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі

Подія відбулася у Храмі Гробу Господнього. Вона проводиться кожного року. Сходження Благодатного вогню означає світло Воскресіння Ісуса Христа.

За традицією, він з’являється у Кувуклії — каплиці над місцем, де, за переказами, був похований Ісус Христос. Церемонію очолює Єрусалимський патріарх, який заходить у святиню без будь-яких джерел вогню, після чого починається молитва, і за декілька хвилин з’являється світло — вогонь, який передають тисячам вірян.

У перші хвилини полум’я вважається "непалючим" — ним вмиваються, торкаються руками, не відчуваючи болю.

Вогонь вважають чудесним і священним — його доставляють до інших країн, зокрема і в Україну.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли, що потрібно зробити у Страсну суботу, аби не привернути нещастя.

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