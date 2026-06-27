В Гданьске завершилась Конференция по вопросам восстановления Украины

Участники Конференции по вопросам восстановления Украины. Фото: EU Council

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В пятницу, 26 июня, завершилась Конференция по вопросам восстановления Украины. Она проходила в Гданьске в течение двух дней, 25 и 26 июня, и стала крупнейшей за последние пять лет. Политические скандалы, в частности между Польшей и Украиной, не повлияли на финансовую поддержку.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Итоги конференции по вопросам восстановления Украины

По словам представителей правительства, конференция завершилась достаточно позитивно. Удалось подписать 160 соглашений на сумму не менее десяти миллиардов евро. Инвестиции должны поступить в Украину в течение года. Эти средства направят на восстановление энергетики, экономики, логистики и других секторов, которые подвергаются систематическим ударам со стороны России.

Конференция началась на фоне исторических разногласий между Украиной и Польшей, однако на её проведение этот факт не повлиял. Цитируя дипломатов и политиков, принимавших участие в конференции, журналистка Галина Остаповец отметила:

"Конференция — это об инвестициях, о том, чтобы зарабатывать деньги. Позиция нашего государства, Украины, заключается в том, что мы должны уладить наши исторические разногласия, исторические вопросы и двигаться вперед, восстанавливать Украину, зарабатывать деньги, вести бизнес, привлекать инвестиции в Украину. У нас очень много секторов, которые нуждаются в инвестициях, нуждаются в восстановлении, и Украина концентрируется именно на этих моментах. А вот историю пусть решают историки, а политики не занимаются ею".

Также она отметила, что нынешняя Конференция по вопросам восстановления Украины стала крупнейшей за пять лет существования такого проекта. Первая конференция состоялась в швейцарском Лугано, а последующие проходили в Лондоне, Берлине и Риме.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Украина совместно с Европейским инвестиционным банком объявила о новом пакете поддержки для страны. Это произошло во время Ukraine Recovery Conference 2026. Общий объем финансирования — более 470 миллионов евро.

Также Новини.LIVE писал, что 25 июня в Гданьске началась Конференция по вопросам восстановления Украины. Европейские политики, украинские чиновники и представители международного бизнеса обсуждали ситуацию с безопасностью, поддержку Киева и практические механизмы будущего восстановления Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в поддержку Украины направили первый транш из 90-миллиардного кредита — 3,2 миллиарда евро.