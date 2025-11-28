Видео
В Донецкой области военные спасли гражданских от дрона РФ — видео

В Донецкой области военные спасли гражданских от дрона РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 18:32
Воины ВСУ спасли гражданских от российского дрона — видео
Уничтожение российского дрона в небе. Фото: кадр из видео

Украинские воины ПВО спасли гражданских в Донецкой области от российского беспилотника. Дрон "Молния" зашел в жилой сектор в Константиновке и начал кружить над домами.

Об этом информирует пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Facebook в пятницу, 28 ноября.

Читайте также:

Украинские воины спасли гражданских от российского БпЛА

Сообщается, что российская "Молния" зашла в жилой сектор в Константиновке Донецкой области и начала кружить над домами, ища цели.

Дрон не просто пролетал — он висел над гражданскими, откровенно готовясь работать по людям. Но враг не учел одно — небо над городом защищается украинскими военными.

Следовательно, перехватчики БпЛА зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона 28 ОМБр среагировали мгновенно. Вышли в небо, зацепили дрон на маневре и сбили еще до того, как он успел навестись.

Пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опубликовала уникальные кадры этого момента сбивания российского дрона.

Напомним, что в ночь на 28 ноября воины ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области России.

Ранее в ночь на 26 ноября ВСУ атаковали завод по изготовлению комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам в России.

