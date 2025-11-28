Воїни ЗСУ врятували цивільних від російського дрона — відео

Знищення російського дрона у небі. Фото: кадр з відео

Українські воїни ППО врятували цивільних у Донецькій області від російського безпілотника. Дрон "Молнія" зайшов в житловий сектор у Костянтинівці й почав кружляти над будинками.

Про це інформує пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу у Facebook у п'ятницю, 28 листопада.

Українські воїни врятували цивільних від російського БпЛА

Повідомляється, що російська "Молнія" зайшла в житловий сектор у Костянтинівці Донецької області й почала кружляти над будинками, шукаючи цілі.

Дрон не просто пролітав — він висів над цивільними, відверто готуючись працювати по людях. Та ворог не врахував одне — небо над містом захищається українськими військовими.

Відтак, перехоплювачі БпЛА зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 28 ОМБр зреагували миттєво. Вийшли в небо, зачепили дрон на маневрі та збили ще до того, як він встиг навестися.

Пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу опублікувала унікальні кадри цього моменту збиття російського дрона.

