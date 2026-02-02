В Дружковке Донецкой области закрывают отделение ПриватБанка

В Донецкой области ПриватБанк закрывает еще одно отделение
В Донецкой области закрывают одно из отделений ПриватБанка из-за ситуации с безопасностью. Речь идет о филиале в Дружковке.
Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка в Facebook.
ПриватБанк закрывает отделение в Дружковке — что известно
"Нам всегда больно принимать такие решения, но вынуждены остановить работу отделения ПриватБанка в Дружковке Донецкой области", — сообщили в банке.
А также объяснили, что сейчас там дроны и взрывы стали фоном. Учитывая это продолжать работу в городе сейчас стало слишком опасно.
В ПриватБанке отметили, что на прошлой неделе в этом регионе российский дрон убил специалистов газовой службы, которые ехали на ремонтные работы. А спасательные службы проводят эвакуацию гражданских.
В пресс-службе ПриватБанка рассказали, что отделение в Дружковке с начала полномасштабного вторжения не прекращали работу ни на день. Даже тогда, когда в городе 15 дней не было света. И несмотря на то, что в отделении, которое пережило прилет, не было отопления, света и воды.
"Команды из Дружковки продолжат работу в Краматорске, что в 20 километрах. Там можно будет получить все необходимые услуги", — проинформировали в ПриватБанке.
На сегодня в Донецкой области продолжает работать 11 отделений ПриватБанка.
Напомним, что в воскресенье, 1 февраля, оккупанты ударили по Славянску Донецкой области фугасными авиабомбами — погибла женщина.
Недавно мы информировали, что в Донецкой области спасатели продолжают эвакуацию гражданского населения.
