Главная Новости дня В Донецкой области ПриватБанк закрывает еще одно отделение

В Донецкой области ПриватБанк закрывает еще одно отделение

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 08:10
В Дружковке Донецкой области закрывают отделение ПриватБанка
Одно из отделений ПриватБанка в Донецкой области. Фото: ПриватБанк/Facebook

В Донецкой области закрывают одно из отделений ПриватБанка из-за ситуации с безопасностью. Речь идет о филиале в Дружковке.

Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка в Facebook.

У Дружківці закривають відділення ПриватБанку
Отделение ПриватБанка в Донецкой области после атаки РФ. Фото: ПриватБанк/Facebook

ПриватБанк закрывает отделение в Дружковке — что известно

"Нам всегда больно принимать такие решения, но вынуждены остановить работу отделения ПриватБанка в Дружковке Донецкой области", — сообщили в банке.

А также объяснили, что сейчас там дроны и взрывы стали фоном. Учитывая это продолжать работу в городе сейчас стало слишком опасно.

В ПриватБанке отметили, что на прошлой неделе в этом регионе российский дрон убил специалистов газовой службы, которые ехали на ремонтные работы. А спасательные службы проводят эвакуацию гражданских.

У Дружківці закривають відділення ПриватБанку
Разрушения в отделении ПриватБанка в Донецкой области после обстрела РФ. Фото: ПриватБанк/Facebook

В пресс-службе ПриватБанка рассказали, что отделение в Дружковке с начала полномасштабного вторжения не прекращали работу ни на день. Даже тогда, когда в городе 15 дней не было света. И несмотря на то, что в отделении, которое пережило прилет, не было отопления, света и воды.

"Команды из Дружковки продолжат работу в Краматорске, что в 20 километрах. Там можно будет получить все необходимые услуги", — проинформировали в ПриватБанке.

На сегодня в Донецкой области продолжает работать 11 отделений ПриватБанка.

Напомним, что в воскресенье, 1 февраля, оккупанты ударили по Славянску Донецкой области фугасными авиабомбами — погибла женщина.

Недавно мы информировали, что в Донецкой области спасатели продолжают эвакуацию гражданского населения.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
