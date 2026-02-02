В Дружковке Донецкой области закрывают отделение ПриватБанка

Одно из отделений ПриватБанка в Донецкой области. Фото: ПриватБанк/Facebook

В Донецкой области закрывают одно из отделений ПриватБанка из-за ситуации с безопасностью. Речь идет о филиале в Дружковке.

Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка в Facebook.

Отделение ПриватБанка в Донецкой области после атаки РФ. Фото: ПриватБанк/Facebook

ПриватБанк закрывает отделение в Дружковке — что известно

"Нам всегда больно принимать такие решения, но вынуждены остановить работу отделения ПриватБанка в Дружковке Донецкой области", — сообщили в банке.

А также объяснили, что сейчас там дроны и взрывы стали фоном. Учитывая это продолжать работу в городе сейчас стало слишком опасно.

В ПриватБанке отметили, что на прошлой неделе в этом регионе российский дрон убил специалистов газовой службы, которые ехали на ремонтные работы. А спасательные службы проводят эвакуацию гражданских.

Разрушения в отделении ПриватБанка в Донецкой области после обстрела РФ. Фото: ПриватБанк/Facebook

В пресс-службе ПриватБанка рассказали, что отделение в Дружковке с начала полномасштабного вторжения не прекращали работу ни на день. Даже тогда, когда в городе 15 дней не было света. И несмотря на то, что в отделении, которое пережило прилет, не было отопления, света и воды.

"Команды из Дружковки продолжат работу в Краматорске, что в 20 километрах. Там можно будет получить все необходимые услуги", — проинформировали в ПриватБанке.

На сегодня в Донецкой области продолжает работать 11 отделений ПриватБанка.

