Головна Новини дня На Донеччині ПриватБанк закриває ще одне відділення — яка причина

На Донеччині ПриватБанк закриває ще одне відділення — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 08:10
У Дружківці на Донеччині закривають відділення ПриватБанку
Одне із відділень ПриватБанку у Донецькій області. Фото: ПриватБанк/Facebook

У Донецькій області закривають одне із відділень ПриватБанку через безпекову ситуацію. Мовиться про філію у Дружківці.

Про це інформує пресслужба ПриватБанку у Facebook.

У Дружківці закривають відділення ПриватБанку
Відділення ПриватБанку на Донеччині після атаки РФ. Фото: ПриватБанк/Facebook

ПриватБанк закриває відділення у Дружківці — що відомо

"Нам завжди боляче ухвалювати такі рішення, але змушені зупинити роботу відділення ПриватБанку у Дружківці на Донеччині", — повідомили у банку.

А також пояснили, що нині там дрони та вибухи стали фоном. З огляду на це продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно.

У ПриватБанку зазначили, що минулого тижня у цьому регіоні російський дрон вбив фахівців газової служби, які їхали на ремонтні роботи. А рятувальні служби проводять евакуацію цивільних.

У Дружківці закривають відділення ПриватБанку
Руйнування у відділенні ПриватБанку на Донеччині після обстрілу РФ. Фото: ПриватБанк/Facebook

У пресслужбі ПриватБанку розповіли, що відділення у Дружківці від початку повномасштабного вторгнення не припиняли роботу ні на день. Навіть тоді, коли у місті 15 днів не було світла. І попри те, що у відділенні, яке пережило приліт, не було опалення, світла і води.

"Команди із Дружківки продовжать роботу у Краматорську, що у 20 кілометрах. Там можна буде отримати всі необхідні послуги", — поінформували у ПриватБанку.

Станом на сьогодні у Донецькій області продовжує працювати 11 відділень ПриватБанку.

Нагадаємо, що у неділю, 1 лютого, окупанти вдарили по Слов'янську Донецької області фугасними авіабомбами — загинула жінка.

Нещодавно ми інформували, що на Донеччині рятувальники продовжують евакуацію цивільного населення.

ПриватБанк росіяни Донецька область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
