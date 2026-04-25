В Днепре длится спасательная операция: Зеленский призвал мир не молчать

Последствия обстрела Днепра. Фото: ГСЧС

В Днепре до сих пор продолжается спасательная операция после массированной атаки 25 апреля. Россияне с ночи терроризируют город, а днем повторно атаковали жилой квартал. По состоянию на это время известно о более 40 раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Какая ситуация в Днепре после обстрелов

Зеленский рассказал, что сейчас в Днепре работают все службы, медики и спасатели. По его словам, россияне с ночи обстреливают город и наносят удары ракетами и дронами.

"Удары приходятся по обычным жилым домам, энергетике, гражданским объектам. Днем россияне атаковали еще и повторно жилой квартал, по которому били ночью", — сказал президент.

По состоянию на сейчас известно о более 40 раненых и среди них есть дети. В медучреждения госпитализировали 23 человека, еще два человека считаются пропавшими без вести — их поиски будут продолжаться, пока не выяснится, что с ними произошло. Кроме того, погибли пять человек. Глава государства выразил соболезнования родным и близким.

"Важно, чтобы мир не молчал о том, что происходит, и чтобы эта российская война в Европе не теряла внимания из-за войны в Иране. "Шахеды" убивают людей одинаково, и защита от крылатых ракет и баллистики должна быть одинаково надежной", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина рассчитывает, чтобы каждая политическая договоренность об усилении ПВО была реализована вовремя. Также важно, чтобы давление на Россию не прекращалось ни одного дня.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Как писали Новини.LIVE, россияне более 10 часов обстреливали Днепр. В городе повреждены жилые дома, предприятия, АЗС и другая инфраструктура.

Руководитель Днепропетровской ОВА сообщал, что ранены 46 человек. 23 пострадавших госпитализировали в медучреждения, среди них две женщины в тяжелом состоянии.