В Черновцах отремонтировали лестницу с помощью надгробных плит: реакция горсовета

Лестница в Черновцах. Фото: facebook.com/oleksij.kaspruk

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Во время ремонта лестницы на площади Филармонии в Черновцах, вероятно, были использованы плиты с изображениями умерших людей. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Об этом сообщил депутат Черновицкого городского совета Алексей Каспрук и пресс-служба Департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета, передает Новини.LIVE.

Ремонт лестницы надгробными плитами

Каспрук опубликовал фото обновленной лестницы в городе и сообщил, что ее отремонтировали с помощью надгробных плит.

Лестница в Черновцах. Фото: facebook.com/oleksij.kaspruk

В Департаменте инфраструктуры и благоустройства отметили, что факты, зафиксированные на фото в соцсетях, подтвердились, в результате чего возникло много вопросов и беспокойства. Там подчеркнули, что лестница была построена еще около 20 лет назад, а капитальной замены плит с тех пор не было, только ремонт.

"В этом году плитку тоже просто перекладывали. Открытым остается вопрос: возможно ли, что надгробные плиты, запечатленные на фотографиях, были установлены внутри еще во время строительства лестницы? Отдельно будет проверена документация и другие обстоятельства, которые помогут дать полный и объективный ответ о происхождении материалов и подрядчиках", — говорится в сообщении.

Отшлифованная лестница. Фото: facebook.com/DepartmentItB

В Департаменте заявили, что тщательно проверят все обстоятельства ситуации и открыто сообщат общественности о результатах. В случае, если проверка выявит нарушения или лиц, ответственных за них, это повлечет за собой соответствующие последствия.

Сообщение Департамента инфраструктуры и благоустройства ЧМР. Фото: скриншот

А в тендере указано, что работы выполняла фирма ООО "Спабуд". В комментарии "Суспільному" руководитель Олег Кердей отметил, что новую плитку для ремонта не использовали. По его словам, во время работ сотрудники не заметили изображений лиц.

"Такой проблемы не было. Вероятно, плитка была грязной, и изображения проявились после дождей. Во время Петровской ярмарки ничего не было видно", — отметил Кердей.

В тендере объявленная стоимость работ составляет 190 тысяч гривен.

Тендер. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Черновцах автобус оставил около 70 детей на АЗС, которые ехали из Болгарии в Киев. Сообщалось, что туроператор не выходил на связь. Директор АЗС прокомментировал ситуацию и предположил, что у автобуса были технические неисправности.

Ранее в Черновцах мужчина бросил гранату во время конфликта, в результате чего трое человек получили ранения. Правоохранители задержали подозреваемого.