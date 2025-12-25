Видео
В Черкасской области взорвали автомобиль местного депутата

В Черкасской области взорвали автомобиль местного депутата

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 13:05
В Корсунь-Шевченковском взорвали авто местного депутата — видео
Горящий автомобиль. Фото: кадр из видео

В Корсунь-Шевченковском Черкасской области взорвали машину местного депутата Виталия Сторожука. Чиновник заявил о попытке покушения на его жизнь.

Кадрами с места событий депутат поделился на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Депутат Корсунь-Шевченковского заявил о попытке покушения

Как сообщил Сторожук, инцидент случился вечером 24 декабря. Депутат сел за руль своего автомобиля и начал движение, когда сработало взрывное устройство.

"Я сел в свой автомобиль и начал движение. В этот момент сработала взрывчатка, заложенная под дном авто. Я успел выскочить из автомобиля. Машина сгорела полностью. Я жив. Это — главное. Это не несчастный случай и не бытовая история. Это покушение на мою жизнь", — написал Сторожук.

Сейчас обстоятельства происшествия и причастность третьих лиц к инциденту устанавливают правоохранители.

Напомним, в Одессе мужчина подложил взрывчатку в авто работника предприятия оборонных технологий — дело направили в суд.

А также стало известно, что в Москве взорвали авто генерал-майора.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
