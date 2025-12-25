Відео
Головна Новини дня На Черкащині підірвали автомобіль місцевого депутата

На Черкащині підірвали автомобіль місцевого депутата

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 13:05
У Корсунь-Шевченківському підірвали авто місцевого депутата — відео
Палаючий автомобіль. Фото: кадр з відео

У Корсунь-Шевченківському на Черкащині підірвали автівку місцевого депутата Віталія Сторожука. Посадовець заявив про спробу замаху на його життя.

Кадрами з місця подій депутат поділився на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також:

Депутат Корсунь-Шевченківського заявив про спробу замаху

Як повідомив Сторожук, інцидент трапився ввечері 24 грудня. Депутат сів за кермо свого автомобіля та розпочав рух, коли спрацював вибуховий пристрій.

"Я сів у свій автомобіль і почав рух. У цей момент спрацювала вибухівка, закладена під дном авто. Я встиг вискочити з автомобіля. Машина згоріла повністю. Я живий. Це — головне. Це не нещасний випадок і не побутова історія. Це замах на моє життя", — написав Сторожук.

Наразі обставини події та причетність третіх осіб до інциденту встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі чоловік підклав вибухівку в авто працівника підприємства оборонних технологій — справу скерували до суду.

А також стало відомо, що у Москві підірвали авто генерал-майора.

вибух Черкаська область місцеві депутати замах автомобіль
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
