Во дворе жилого дома в Москве взорвали автомобиль Фанила Сарварова

Взорванная машина. Фото: росСМИ

В Москве утром 22 декабря во дворе жилого дома взорвался легковой автомобиль. Российские медиа и соцсети не исключают, что это могло быть покушение на российского военнослужащего генерал-майора Фанила Сарварова.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

В Москве совершили покушение на Фанила Сарварова

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля Kia Sorento. Самодельная взрывчатка сработала практически через несколько секунд после того, как машина начала движение. В результате взрыва тяжелые ранения получил 56-летний водитель. Его госпитализировали, состояние оценивается как тяжелое.

Поврежденная машина. Фото: соцсети

Повреждения автомобиля. Фото: соцсети

В соцсетях и телеграмм-каналах также распространяется информация, что во время взрыва якобы был взорван автомобиль генерал-майора Фанила Сарварова.

Фанил Сарваров. Фото: росСМИ

Сообщается, что он занимает должность начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ. В то же время официального подтверждения этой информации со стороны российских силовых структур или государственных органов пока не обнародовано.

Напомним, недавно СБУ успешно атаковала танкер российского теневого флота, который перевозил нефть. Кроме того, под атакой оказалась нефтедобывающая платформа в Каспийском море.