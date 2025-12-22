Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Москве взорвали автомобиль генерал-майора — что известно

В Москве взорвали автомобиль генерал-майора — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 08:49
Во дворе жилого дома в Москве взорвали автомобиль Фанила Сарварова
Взорванная машина. Фото: росСМИ

В Москве утром 22 декабря во дворе жилого дома взорвался легковой автомобиль. Российские медиа и соцсети не исключают, что это могло быть покушение на российского военнослужащего генерал-майора Фанила Сарварова.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

В Москве совершили покушение на Фанила Сарварова

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля Kia Sorento. Самодельная взрывчатка сработала практически через несколько секунд после того, как машина начала движение. В результате взрыва тяжелые ранения получил 56-летний водитель. Его госпитализировали, состояние оценивается как тяжелое.

Фаніл Сарваров
Поврежденная машина. Фото: соцсети
Вибух авто Фаніл Сарваров
Повреждения автомобиля. Фото: соцсети

В соцсетях и телеграмм-каналах также распространяется информация, что во время взрыва якобы был взорван автомобиль генерал-майора Фанила Сарварова.

null
Фанил Сарваров. Фото: росСМИ

Сообщается, что он занимает должность начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ. В то же время официального подтверждения этой информации со стороны российских силовых структур или государственных органов пока не обнародовано.

Напомним, недавно СБУ успешно атаковала танкер российского теневого флота, который перевозил нефть. Кроме того, под атакой оказалась нефтедобывающая платформа в Каспийском море.

российские войска взрыв авто Москва покушение Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации