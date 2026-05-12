В Черкасской области во время движения загорелся поезд: людей эвакуировали

Вблизи села Косари Черкасского района 12 мая случился пожар в вагонах электропоезда прямо во время его движения. Из транспорта эвакуировали более 40 человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Черкасской области.

Пожар в поезде в Черкасской области

"Вблизи села Косари Черкасского района 12 мая произошло возгорание вагонов электропоезда во время его движения. Еще до прибытия пожарных подразделений осуществлена эвакуация 40 пассажиров и начато тушение пожара первичными средствами пожаротушения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели окончательно ликвидировали пожар вагонов поезда площадью 180 квадратных метров и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Известно, что к тушению привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Как писали Новини.LIVE, в мае в Украине из-за пожаров выгорело более 2 тыс. гектаров земли. Спасатели фиксируют сотни возгораний в разных регионах страны. Больше всего площади пострадало в Житомирской области.

Так, масштабный пожар, который тушили несколько дней, был в Зоне отчуждения. Распространению огня способствовала засушливая погода и резкие порывы ветра. Более 600 спасателей привлекали к тушению.