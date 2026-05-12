Головна Новини дня На Черкащині під час руху загорівся потяг: людей евакуювали

На Черкащині під час руху загорівся потяг: людей евакуювали

Дата публікації: 12 травня 2026 18:17
На Черкащині під час руху загорівся потяг: людей евакуювали
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Поблизу села Косарі Черкаського району 12 травня трапилася пожежа у вагонах електропотяга просто під час його руху. З транспорту евакуювали понад 40 людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС у Черкаській області. 

Пожежа в потязі на Черкащині

"Поблизу села Косарі Черкаського району 12 травня сталося загорання вагонів електропотягу під час його руху. Ще до прибуття пожежних підрозділів здійснено евакуацію 40 пасажирів та розпочато гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння", — йдеться у повідомленні. 

Пожежа в потязі на Черкащині
Наслідки пожежі в потязі. Фото: ДСНС
Пожежа на Черкащині 12 травня
Сильна пожежа у вагонах потяга. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Зазначається, що рятувальники остаточно ліквідували пожежу вагонів потягу площею 180 квадратних метрів та запобігли подальшому поширенню вогню. 

Відомо, що до гасіння залучали пожежний потяг та місцеву добровільну пожежну команду. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюється причина пожежі. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у травні в Україні через пожежі вигоріло понад 2 тис. гектарів землі. Рятувальники фіксують сотні займань у різних регіонах країни. Найбільше площі постраждало у Житомирській області.

Так, масштабна пожежа, яку гасили кілька днів, була у Зоні відчуження. Розповсюдженню вогню сприялак посушлива погода та різкі пориви вітру. Понад 600 рятувальників залучали до гасіння. 

пожежа поїзди Черкаська область
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
