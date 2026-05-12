На Черкащині під час руху загорівся потяг: людей евакуювали

Поблизу села Косарі Черкаського району 12 травня трапилася пожежа у вагонах електропотяга просто під час його руху. З транспорту евакуювали понад 40 людей.

"Поблизу села Косарі Черкаського району 12 травня сталося загорання вагонів електропотягу під час його руху. Ще до прибуття пожежних підрозділів здійснено евакуацію 40 пасажирів та розпочато гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники остаточно ліквідували пожежу вагонів потягу площею 180 квадратних метрів та запобігли подальшому поширенню вогню.

Відомо, що до гасіння залучали пожежний потяг та місцеву добровільну пожежну команду. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюється причина пожежі.

Як писали Новини.LIVE, у травні в Україні через пожежі вигоріло понад 2 тис. гектарів землі. Рятувальники фіксують сотні займань у різних регіонах країни. Найбільше площі постраждало у Житомирській області.

Так, масштабна пожежа, яку гасили кілька днів, була у Зоні відчуження. Розповсюдженню вогню сприялак посушлива погода та різкі пориви вітру. Понад 600 рятувальників залучали до гасіння.