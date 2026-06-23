В Брюсселе высоко оценили украинское производство оружия

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Фото: EPA

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Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс назвал украинскую оборонную промышленность лучшей и самой инновационной в мире. Успехи украинской армии объясняются не только мужеством военных и профессионализмом командиров, но и стремительным развитием оборонной отрасли.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Новини.LIVE.

Почему украинская оборонная промышленность — лучшая

Чиновник отметил, что именно украинские производители вооружений и военных технологий смогли быстро адаптироваться к вызовам полномасштабной войны и внедрить инновации, которые изменили подходы к ведению боевых действий.

"Не только потому, что у Украины есть храбрые солдаты и умные командиры, но и потому, что её оборонная промышленность — лучшая и самая инновационная", — подчеркнул Кубилюс.

В качестве примера он привел развитие производства беспилотников после начала российского вторжения. По его мнению, именно способность быстро масштабировать новые технологии позволила Украине эффективно противостоять значительно более сильному противнику.

Еврокомиссар также призвал интегрировать Украину в европейскую оборонную промышленность, общий оборонный рынок и будущий Европейский оборонный союз. Он подчеркнул, что страны ЕС должны не только помогать Киеву, но и перенимать украинский опыт быстрого производства вооружений.

Кубилюс добавил, что с 2022 года Украина увеличила объемы оборонного производства в 50 раз. По его словам, нынешние мощности украинского ОПК уже можно сравнивать с годовыми объемами производства таких стран, как Франция или Германия.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина запустила платформу TrophyLab для открытого доступа международных партнеров к данным о российском вооружении. На платформе будет собираться информация о захваченной в ходе боевых действий российской технике.

Также Новини.LIVE писали, что эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что Украина достигла уровня России в производстве ударных беспилотников. По его словам, украинская оборонная промышленность не только догнала российские показатели в этом направлении, но и может опережать страну-агрессора по отдельным параметрам производства и развития дронных технологий.