В Болгарии взорвался дрон возле газопровода в 100 метрах от границы с Румынией

Премьер-министр Болгарии Румен Радев. Фото: Румен Радев/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Неизвестный беспилотник проник в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и взорвался вблизи Трансбалканского газопровода. Обломки дрона упали недалеко от населенного пункта Генерал-Тошево, примерно в 100 метрах от румынской границы. В результате взрыва никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Болгарское национальное радио и Associated Press.

В Болгарии взорвался беспилотник

Инцидент произошел утром в субботу, 8 августа. По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, беспилотник прилетел со стороны Румынии, после чего вошел в воздушное пространство Болгарии и вскоре взорвался.

Обломки аппарата упали на подсолнечное поле вблизи населенного пункта Генерал-Тошево. Взрыв сопровождался густым черным дымом, а место падения оперативно оцепили.

К работе привлечены подразделения пограничной полиции, Национальной полиции и Министерства обороны Болгарии. Они устанавливают тип беспилотника и обстоятельства инцидента.

Во время полёта над территорией Румынии и Болгарии дрон не был идентифицирован. Пока неизвестно, откуда именно вылетел беспилотник и связан ли он с Украиной или Россией.

Что известно о взрыве БпЛА в Болгарии

Беспилотник взорвался примерно в 200 метрах от румынской компрессорной станции и в одном километре от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе.

По словам Радева, сила взрыва и густой черный дым могут свидетельствовать о значительном количестве взрывчатки на борту. В то же время точный тип аппарата и обстоятельства его падения должны установить соответствующие службы.

"Жертв нет, здания не повреждены. Район оцеплен. Мы продолжим следить за ситуацией и усилим наблюдение. После этого инцидента мы также передислоцируем силы пограничной полиции для выявления дронов и принятия контрмер на границе с Турцией и Румынией", — сказал Радев.

Отдельно президент отметил, что беспилотник не зафиксировали ни болгарские, ни румынские системы наблюдения за воздушным пространством. По его словам, малогабаритные дроны, летящие на низкой высоте, сложно обнаружить имеющимися средствами радиолокационного покрытия.

"Это не дрон-игрушка, а более крупный аппарат", — заявил президент.

Радев также сообщил, что Министерство обороны Болгарии уже много лет ожидает поставки современных цифровых трехмерных радаров, однако этот процесс до сих пор не завершен.

По его словам, две недели назад Румыния сбила три беспилотника типа Shahed над своей территорией. После этого Болгария усилила радиолокационное наблюдение в приграничном регионе.

После нового инцидента Болгария планирует разместить дополнительные силы и средства пограничной полиции для обнаружения дронов и противодействия им вдоль всей границы — от Турции до Румынии.

Инцидент обсудят в НАТО

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что инцидент с беспилотником вынесут на заседание Североатлантического совета в начале следующей недели.

По его словам, учитывая силу взрыва и столб черного дыма, дрон, вероятно, нес значительное количество взрывчатки. Он также отметил, что такие беспилотники сложно обнаружить из-за их небольших размеров и низкой высоты полета.

Отметим, что Болгария и Румыния являются членами НАТО и Европейского Союза.

Новини.LIVE сообщали, что 5 августа 2026 года в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов" обнаружили дрон с детонатором. Из-за инцидента работу аэропорта временно ограничили, а после повторного взлета украинский самолет столкнулся в воздухе с неизвестным объектом.

Новини.LIVE сообщали, что 5 июня 2026 года в румынском порту Констанца обнаружили морской беспилотник, который во время досмотра сам взорвался. Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате взрыва не зафиксировано, территорию порта оцепили и эвакуировали людей.

Новини.LIVE также писали, что в начале июня 2026 года президент Румынии Никушор Дан показал фото дрона, который в ночь на 29 мая попал в многоэтажный дом в городе Галац. По результатам экспертизы беспилотник был идентифицирован как российский "Герань-2".