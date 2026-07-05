В Белом доме объявили о возможной встрече Трампа и Зеленского на саммите НАТО

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться 8 июля в ходе саммита НАТО в Турции.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу со ссылкой на представителя Белого дома, передает Новини.LIVE.

Потенциальная встреча может состояться в рамках мероприятий саммита НАТО.

На данный момент официального подтверждения встречи сторон нет. Новость пополняется...