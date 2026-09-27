Оккупанты уничтожили более 30 % станций мобильных операторов в Киевской области

Мобильные станции.

Во время оккупации Киевской области в начале полномасштабного вторжения россияне уничтожали ключевые объекты инфраструктуры. Среди них были и станции мобильных операторов.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик пообщалась с председателем Совета телекомпаний Украины Татьяной Поповой на конференции Telecom Ukraine 2026.

Реклама

Более 30% станций мобильных операторов были уничтожены за время оккупации

Глава Совета телекоммуникаций Украины Татьяна Попова считает, что общие убытки отрасли от войны можно исчислять миллиардами. В 2022 году, когда Киев фактически был окружен оккупантами, сильно пострадали станции мобильных операторов.

"Около 30–35 % базовых станций были полностью разрушены. Когда входили оккупационные войска, они знали, где находятся операторы и кто они. Наши реестры были открыты", — рассказывает Татьяна Попова.

Также она рассказала о состоянии инфраструктуры украинских провайдеров, которая осталась на временно оккупированных территориях.

Читайте также:

"Очень большая проблема — то, что остались IP-адреса, которые под дулом автомата заставляли переписать на российские компании. А это стратегический ресурс для интернета, и он стоит немало. Кроме того, это захват оборудования, захват точек доступа и возобновление там работы, предоставление услуг уже на российских условиях, с полным мониторингом и блокировкой", — добавляет глава Совета Телекомпалаты.

Как ранее писали Новини.LIVE, после начала большой войны количество интернет-провайдеров в Украине сократилось вдвое. Народный избранник Александр Федиенко рассказал, что с примерно 4 000 их число, по нынешним данным, упало до 2 000 компаний.

Также журналисты Новини.LIVE сообщали, что в стране появился новый оператор мобильной связи. Компания U Mobile утверждает, что применяет инновационный подход к формированию тарифных планов, благодаря чему способна удовлетворить разнообразные потребности пользователей.