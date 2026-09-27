Понад 30% станцій мобільних операторів знищили окупанти на Київщині

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Під час окупації Київської області на початку повномасштабного вторгнення росіяни знищували ключові обʼєкти інфраструктури. Серед них були і станції мобільних операторів.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з головою Ради Телекомпалати України Тетяною Поповою на конференції Telecom Ukraine 2026.

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Понад 30% станцій мобільних операторів знищили за час окупації

Очільниця Ради Телекомпалати України Тетяна Попова вважає, що загальні збитки галузі від війни можна рахувати в мільярдах. У 2022 році, коли Київ фактично оточили окупанти, сильно постраждали станції мобільних операторів.

"Близько 30-35% базових станцій були зруйновані повністю. Коли заходили окупаційні війська, вони знали, де оператори, хто вони. Наші реєстри були відкриті", — розповідає Тетяна Попова.

Також вона розповіла про стан інфраструктури український провайдерів, яка залишалась на тимчасово окупованих териоріях.

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"Дуже велика проблема, щоб залишились IP-адреси, які під дулом автомата змушували переписати на російські компанії. А це стратегічний ресурс для інтернету і він коштує немало. Також Це захоплення обладнання, захоплення точок і відновлення там, надання послуг вже на російських умовах, з повним моніторингом і блокуванням", — додає очільниця Ради Телекомпалати.

Як раніше писали Новини.LIVE після початку великої війни кількість інтернет-провайдерів в Україні зменшилась вдвічі. Народний обранець Олександр Федієнко розповів, що з близько 4 000 нині статистика впало до 2 000 компаній.

Також журналісти Новини.LIVE розповідали, що в країні звʼявився новий оператор мобільного звʼязку. Компанія U Mobile стверджує, що застосовує інноваційний підхід до формування тарифних планів, завдяки чому здатна задовольнити різноманітні потреби користувачів.