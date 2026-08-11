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Главная Новости дня Уровень Дуная критически упал: реактор единственной АЭС в Румынии могут остановить

Уровень Дуная критически упал: реактор единственной АЭС в Румынии могут остановить

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 14:04
В Румынии из-за меления Дуная могут остановить реактор АЭС
В Румынии поднялся уровень воды. Фото: Facebook/Radu Miruță

На Чернаводской атомной электростанции в Румынии готовятся к контролируемой остановке энергоблока № 2 из-за критического падения уровня воды в Дунае. Компания Nuclearelectrica сообщила, что реактор могут остановить утром 13 августа, если ситуация с уровнем воды не улучшится.

Об этом пишет Digi24, передает Новини.LIVE.

Остановка может продлиться не менее двух недель

Уровень Дуная в районе Чернаводы уже достиг критической отметки — минус 230 сантиметров. По данным румынских властей, сток реки также опустился до исторически низких значений. Из-за дефицита воды электростанция может лишиться возможности полноценно охлаждать оборудование. Дноуглубительные работы на Дунае продолжаются, однако они уже не способны предотвратить возможную остановку.

По прогнозам, реактор №2 может не работать как минимум две недели. Продолжительность простоя будет зависеть от того, когда уровень и сток Дуная начнут восстанавливаться. Министерство энергетики Румынии уже подготовило меры по компенсации потери мощности. Среди них — импорт электроэнергии, запуск резервного энергоблока "Ровинари-4" и увеличение выработки гидроэлектростанций.

В случае необходимости может быть временно ограничено потребление электроэнергии крупными промышленными предприятиями в вечерние часы. На бытовых потребителей эти ограничения не будут распространяться.

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АЭС сфера энергетики Румуния
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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