У Румунії через обміління Дунаю можуть зупинити реактор АЕС

У Румунії піднявся рівень води в Фото: Facebook/Radu Miruță

На Чернаводській атомній електростанції в Румунії готують контрольовану зупинку енергоблоку №2 через критичне падіння рівня Дунаю. Компанія Nuclearelectrica повідомила, що реактор можуть зупинити вранці 13 серпня, якщо ситуація з рівнем води не покращиться.

Про це пише Digi24, передає Новини.LIVE.

Зупинка може тривати щонайменше два тижні

Рівень Дунаю в районі Чернаводи вже досяг критичної позначки — мінус 230 сантиметрів. За даними румунської влади, стік річки також опустився до історично низьких значень. Через дефіцит води електростанція може втратити можливість повноцінно охолоджувати обладнання. Днопоглиблювальні роботи на Дунаї продовжують, однак вони вже не здатні запобігти можливій зупинці.

За прогнозами, реактор №2 може не працювати щонайменше два тижні. Тривалість простою залежатиме від того, коли рівень і стік Дунаю почнуть відновлюватися. Міністерство енергетики Румунії вже підготувало заходи для компенсації втрати потужності. Серед них — імпорт електроенергії, запуск резервного енергоблоку Ровінарі-4 та збільшення виробництва гідроелектростанцій.

У разі необхідності можуть тимчасово обмежити споживання електроенергії великими промисловими підприємствами у вечірні години. Побутових споживачів ці обмеження не стосуватимуться.

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Як повідомляли Новини.LIVE, енергосистема України витримала період рекордної серпневої спеки без запровадження графіків відключень. Стабільність вдалося зберегти завдяки коригуванню ремонтів, використанню газової генерації та збільшенню імпорту електроенергії.