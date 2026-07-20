Ультраправая блогерша Лумер заявила, что стала жертвой российской пропаганды

Лаура Лумер. Фото: Getty Images

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Ультраправая американская блогерша и сторонница президента США Дональда Трампа Лаура Лумер заявила, что в свое время поверила российской пропаганде и годами повторяла кремлевские нарративы об Украине. Об этом она рассказала в своем видеоблоге, опубликованном 17 июня.

На ее заявление обратил внимание журналист Остап Яриш, передает Новини.LIVE.

Лумер заявила, что попала под влияние российской пропаганды

По словам блогерши, после блокировки ее аккаунтов в ряде популярных соцсетей и сервисов именно российский телеканал RT предложил ей площадку для выражения своей позиции. Это создало впечатление, что российская сторона больше поддерживает свободу слова, чем американские власти.

"Я делала много пропутинских комментариев", — призналась блогерша.

Она также предположила, что заявления российского диктатора Владимира Путина о поддержке Дональда Трампа могли быть частью информационной операции, направленной на американских консерваторов. Лумер отметила, что из-за постоянных заявлений о российском вмешательстве в выборы многие представители правого движения начали воспринимать любую критику Кремля как политическую атаку против Трампа.

"Мы закрыли глаза, потому что думали, что каждое упоминание о России — это лишь способ атаковать Дональда Трампа и консервативное движение", — сказала она.

По словам блогерши, именно поэтому она долгое время была настроена против Украины и повторяла тезисы российской пропаганды, считая их правдивыми. Теперь Лумер заявляет, что изменила свою позицию после того, как увидела реальные последствия российской агрессии и риторику Кремля в отношении войны.

Как сообщали Новини.LIVE, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия использует для достижения своих целей не только военную силу. По его словам, Кремль активно применяет информационные и культурные инструменты влияния, в частности спорт и церковь.

Как сообщали Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации предупредили о новой волне российских информационно-психологических операций против Украины. По данным ЦПД, оккупанты все активнее используют искусственный интеллект для создания фейковых видео и поддельных обращений, чтобы влиять на украинских военных и подрывать доверие к Силам обороны.