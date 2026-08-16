Укргидрометцентр прогнозирует жару в Украине сегодня

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 16 августа. В этот день ожидается небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха достигнет целых +32 °С.

Об этом в субботу, 15 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 16 августа

Карта «Погода в Украине 16 августа 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составила +11...+16 °С, днём ожидается +27...+32 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 16 августа 2026 года

В Киеве и области сегодня небольшая облачность, без осадков.

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Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура по области ночью составляла +11…+16 °С, днём будет +27…+32 °С.

В Киеве тем временем ночью +14...+16 °С, днём около +30 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня в большинстве областей Украины возобновится жара, и дневная температура ожидается на уровне +29...+33 °С, а в восточных областях и в Сумской области — +25...+28 °С.

Между тем в Киеве будет сухая и комфортная погода с температурой воздуха +30 °С.

Пост Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в выходные в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода без значительных осадков. В воскресенье жара усилится и охватит большинство регионов, температура местами достигнет +33 °C. В Киеве выходные также пройдут без дождей, а уже на следующей неделе температура начнёт снижаться

Новини.LIVE также писали, что август 2026 года в Украине, по прогнозу, будет теплее климатической нормы, а средняя температура превысит её на 1–3 °C. Наибольшая жара ожидается на юге и востоке, где в отдельные дни температура может достигать +41 °C, при этом количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине месяца возможны грозы, ливни, шквалы и град, а в конце августа жара должна ослабнуть.