UKRFEST в Латвии объединил украинцев и собрал средства для ВСУ

Выступление MONATIK, люди с флагом Украины, зрители в зале. Фото: кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В столице Латвии Риге прошел масштабный украинский фестиваль UKRFEST, который собрал украинцев из разных стран мира. Мероприятие стало платформой для поддержки украинской культуры, сплочения диаспоры и помощи военным.

Об этом сообщила главный редактор Новини.LIVE Елена Халик из Риги.

UKRFEST объединил украинцев в Латвии

UKRFEST создан для того, чтобы объединять украинцев по всему миру и сохранять связь с родной культурой. Организаторы подчеркивают, что музыкальный фестиваль должен постоянно напоминать об Украине и помогать укреплять украинское сообщество за рубежом.

На сцене фестиваля выступили украинские артисты с исключительно украиноязычной программой. Среди участников были известные исполнители, которые подготовили специальные выступления для украинской аудитории.

Гарик Кричевский рассказал, что часть своих песен перевел на украинский язык. По словам артиста, он пока не знает, как именно публика воспримет такие изменения, однако на данный момент не рассматривает вариантов возвращаться к исполнению этих композиций на другом языке.

Иво Бобул отметил, что более 30 лет не исполнял в Латвии песню "Цвет липы". Артист признался, что был приятно удивлен тёплым приёмом и поддержкой зрителей.

Организаторы UKRFEST подчеркнули, что их концерты созданы украинцами и для украинцев. Особое внимание на фестивале уделяют военным — для них двери мероприятия всегда открыты. Часть средств, полученных от проведения фестиваля, передают на поддержку защитников Украины.

Специальные концертные программы для UKRFEST также подготовили Jerry Heil и Ирина Билык.

Завершил фестиваль выступление MONATIK и его команды. Артист исполнил свои популярные хиты, а финальным моментом концерта стало совместное исполнение гимна Украины вместе со всем залом.

После Латвии UKRFEST отправится в Германию, где запланировано проведение ещё нескольких масштабных фестивалей с участием известных украинских исполнителей.

Новини.LIVE писали, что недавно прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. На нем Андрей Макаревич выразил слова поддержки украинцам, отдельно обратившись к своим киевским друзьям и поклонникам. По словам музыканта, он каждый день надеется, что война в Украине закончится как можно скорее.

Также Новини.LIVE сообщали, что польский певец Михал Шпак, представлявший свою страну на "Евровидении-2016", рассказал о теплых отношениях с украинской артисткой Джамалой и поддержал Украину. Музыкант пожелал украинцам свободы, мира и любви.