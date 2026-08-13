Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Корецкий/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции. Документ определяет ключевые приоритеты и конкретные задачи Кабмина, среди которых укрепление обороны и устойчивости государства, поддержка населения и бизнеса, а также ускорение европейской интеграции. После доработки с учетом предложений депутатов программу планируют утвердить на заседании правительства и передать на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого в четверг, 13 августа.

Корецкий представил проект Программы деятельности правительства

Проект Программы деятельности правительства Сергей Корецкий представил вместе с министрами во время заседания Совета коалиции. Документ содержит определенные приоритеты и конкретные задачи, которыми Кабмин планирует руководствоваться в своей работе.

"Сегодня вместе с министрами я представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции. Это комплексный документ с обозначенными приоритетами и четкими задачами, которыми правительство будет руководствоваться в своей работе.

Ключевые задачи — укрепление обороны и устойчивости государства, поддержка населения и бизнеса, а также ускорение европейской интеграции", — сообщил глава правительства.

Корецкий также обозначил основные принципы работы правительства. Он подчеркнул важность эффективности, оперативности принятия решений и ответственности за выполнение конкретных задач как Кабмина в целом, так и каждого министра.

"Принципы работы правительства — эффективность, оперативность принятия решений и ответственность за результат. Правительство в целом и каждый министр имеют конкретные задачи и будут отвечать за их выполнение перед парламентом и обществом", — отметил премьер.

В ходе подготовки проекта правительство также рассмотрело предложения народных депутатов. После обсуждения на заседании Совета коалиции Кабмин планирует учесть высказанные замечания, доработать документ, утвердить его на заседании правительства и передать в Верховную Раду.

"В процессе подготовки документа были рассмотрены предложения депутатов. Сейчас мы учтём замечания, озвученные на заседании Совета коалиции, и доработаем окончательную версию. Затем утвердим ее на заседании правительства и представим на рассмотрение Верховной Рады. Правительство и парламент должны действовать совместно ради стабильности страны и укрепления наших позиций по всем направлениям", — рассказал Корецкий.

Премьер также поблагодарил руководителей парламентских комитетов и депутатов за участие в обсуждении. По его словам, масштабные вызовы, стоящие перед страной, требуют конкретного ответа и совместной работы.

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад

Отдельно Корецкий сообщил о решении правительства направить 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад. Средства распределили между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад прифронтовых регионов.

"Правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад. Дотации распределены между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад прифронтовых регионов", — сообщил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что эта помощь направлена на поддержку людей, которые продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. В частности, речь идет о работниках образования, медиках и социальных работниках.

"Это конкретная поддержка людей, работающих в чрезвычайно сложных условиях: педагогов, медиков, социальных работников", — отметил премьер.

Отдельно предусмотрено финансирование для Запорожской области. Средства будут направлены на выплату зарплат работникам, которые продолжают выходить на работу на территориях активных боевых действий:

"Отдельно Запорожская область получит более 36 млн грн на зарплаты работникам, которые выходят на работу на территориях активных боевых действий".

Скриншот сообщения Корецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 10 августа 2026 года Сергей Корецкий провел заседание Энергетического штаба, на котором обсудили подготовку энергосистемы Украины к отопительному сезону. Участники рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа, ремонтные работы на генерирующих объектах, усиление защиты энергообъектов и формирование резервов топлива и оборудования. По итогам заседания Корецкий дал поручение ускорить необходимые работы, а контроль за их выполнением будет осуществлять Министерство энергетики.

Новини.LIVE также сообщали, что 9 августа Сергей Корецкий провел совещание по актуальной потребности в финансировании Сил обороны Украины до конца 2026 года. Участники обсудили обеспечение необходимых расходов на сектор безопасности и обороны, а также возможность привлечения дополнительных ресурсов. Правительство и Министерство финансов также планируют искать дополнительное финансирование, в частности за счет помощи международных партнеров.