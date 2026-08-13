Корецкий представил проект Программы деятельности правительства
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции. Документ определяет ключевые приоритеты и конкретные задачи Кабмина, среди которых укрепление обороны и устойчивости государства, поддержка населения и бизнеса, а также ускорение европейской интеграции. После доработки с учетом предложений депутатов программу планируют утвердить на заседании правительства и передать на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого в четверг, 13 августа.
Корецкий представил проект Программы деятельности правительства
Проект Программы деятельности правительства Сергей Корецкий представил вместе с министрами во время заседания Совета коалиции. Документ содержит определенные приоритеты и конкретные задачи, которыми Кабмин планирует руководствоваться в своей работе.
"Сегодня вместе с министрами я представил проект Программы деятельности правительства на заседании Совета коалиции. Это комплексный документ с обозначенными приоритетами и четкими задачами, которыми правительство будет руководствоваться в своей работе.
Ключевые задачи — укрепление обороны и устойчивости государства, поддержка населения и бизнеса, а также ускорение европейской интеграции", — сообщил глава правительства.
Корецкий также обозначил основные принципы работы правительства. Он подчеркнул важность эффективности, оперативности принятия решений и ответственности за выполнение конкретных задач как Кабмина в целом, так и каждого министра.
"Принципы работы правительства — эффективность, оперативность принятия решений и ответственность за результат. Правительство в целом и каждый министр имеют конкретные задачи и будут отвечать за их выполнение перед парламентом и обществом", — отметил премьер.
В ходе подготовки проекта правительство также рассмотрело предложения народных депутатов. После обсуждения на заседании Совета коалиции Кабмин планирует учесть высказанные замечания, доработать документ, утвердить его на заседании правительства и передать в Верховную Раду.
"В процессе подготовки документа были рассмотрены предложения депутатов. Сейчас мы учтём замечания, озвученные на заседании Совета коалиции, и доработаем окончательную версию. Затем утвердим ее на заседании правительства и представим на рассмотрение Верховной Рады. Правительство и парламент должны действовать совместно ради стабильности страны и укрепления наших позиций по всем направлениям", — рассказал Корецкий.
Премьер также поблагодарил руководителей парламентских комитетов и депутатов за участие в обсуждении. По его словам, масштабные вызовы, стоящие перед страной, требуют конкретного ответа и совместной работы.
Правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад
Отдельно Корецкий сообщил о решении правительства направить 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад. Средства распределили между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад прифронтовых регионов.
"Правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад. Дотации распределены между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад прифронтовых регионов", — сообщил глава правительства.
Премьер подчеркнул, что эта помощь направлена на поддержку людей, которые продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях. В частности, речь идет о работниках образования, медиках и социальных работниках.
"Это конкретная поддержка людей, работающих в чрезвычайно сложных условиях: педагогов, медиков, социальных работников", — отметил премьер.
Отдельно предусмотрено финансирование для Запорожской области. Средства будут направлены на выплату зарплат работникам, которые продолжают выходить на работу на территориях активных боевых действий:
"Отдельно Запорожская область получит более 36 млн грн на зарплаты работникам, которые выходят на работу на территориях активных боевых действий".
Новини.LIVE сообщали, что 10 августа 2026 года Сергей Корецкий провел заседание Энергетического штаба, на котором обсудили подготовку энергосистемы Украины к отопительному сезону. Участники рассмотрели прогнозные балансы электроэнергии и газа, ремонтные работы на генерирующих объектах, усиление защиты энергообъектов и формирование резервов топлива и оборудования. По итогам заседания Корецкий дал поручение ускорить необходимые работы, а контроль за их выполнением будет осуществлять Министерство энергетики.
Новини.LIVE также сообщали, что 9 августа Сергей Корецкий провел совещание по актуальной потребности в финансировании Сил обороны Украины до конца 2026 года. Участники обсудили обеспечение необходимых расходов на сектор безопасности и обороны, а также возможность привлечения дополнительных ресурсов. Правительство и Министерство финансов также планируют искать дополнительное финансирование, в частности за счет помощи международных партнеров.
Читайте Новини.live!