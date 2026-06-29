Укрэнерго призывает экономить электроэнергию в часы пикового потребления

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: Харьковоблэнерго

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Украине отмечается дальнейший рост потребления электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, особенно в вечерние часы. Энергетики призывают граждан максимально экономно пользоваться электроприборами и, по возможности, переносить их использование на дневное время, когда система работает стабильнее.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Какова ситуация в энергосистеме на данный момент

Наиболее напряженный период прогнозируется с 16:00 до 23:00 — в это время потребление достигает пиковых значений из-за жары и массового использования кондиционеров. Специалисты просят ограничить использование мощной техники именно в этот промежуток времени.

Отдельно сообщается, что российские атаки с использованием дронов продолжают влиять на работу энергетической инфраструктуры. Наиболее сложной остается ситуация в Сумской области, где зафиксировано наибольшее количество новых отключений электроэнергии. Также перебои с электроснабжением наблюдаются в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях. Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью, и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для всех потребителей.

Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения.

Как сообщали Новини.LIVE, российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины могут усилиться уже в летний период на фоне повышенной нагрузки на систему. В то же время наиболее вероятным сценарием массированных ударов эксперты называют осень, когда риски для энергетического сектора традиционно возрастают.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на заявление эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, летом в Украине не прогнозируются массовые графики отключений электроэнергии. В то же время в периоды пиковой нагрузки возможны локальные ограничения поставок в отдельных регионах в зависимости от состояния энергосистемы.