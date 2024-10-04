Отключение света в Украине — как уберечь бытовую технику

Украинцы должны подготовить технику к будущим отключениям — что следует сделать
Украинцам нужно защитить свою технику из-за вероятных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA в пятницу, 4 сентября.
Как украинцам защитить бытовую технику
Из-за постоянных отключений электроэнергии необходимо подготовить квартиру до скачков напряжения. Технический директор "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха на сайте компании опубликовал перечень советов.
В сообщении Солохи говорится, что в условиях постоянных отключений электроэнергии могут нарушаться "показатели качества электрической энергии".
Другими словами, возможны скачки напряжения. Самый простой выход — выключать электроприборы из розеток.
Чаще используемую (холодильники, бойлеры, стиральные машины) следует полностью отключать от сети после отключения света. То есть после восстановления электропитания включать их в сеть нужно будет вручную.
Делать это советуют не сходу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.
Что такое реле напряжения
Кроме того, рекомендуется установить реле напряжения. Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартных напряжений и отключает все бытовые приборы. Когда напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении и подключение техники к электросети восстанавливается.
Также ситуации смогут помочь стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя.
Стабилизаторы более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.
Ранее мы писали, что сегодня, 4 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут меняться.
Напомним, в пятницу, 4 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.
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