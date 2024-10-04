Отключение света в Украине — как уберечь бытовую технику

Женщина со свечами. Фото иллюстративное: Social.com.ua

Украинцам нужно защитить свою технику из-за вероятных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA в пятницу, 4 сентября.

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Из-за постоянных отключений электроэнергии необходимо подготовить квартиру до скачков напряжения. Технический директор "Черкассыоблэнерго" Павел Солоха на сайте компании опубликовал перечень советов.

В сообщении Солохи говорится, что в условиях постоянных отключений электроэнергии могут нарушаться "показатели качества электрической энергии".

Другими словами, возможны скачки напряжения. Самый простой выход — выключать электроприборы из розеток.

Чаще используемую (холодильники, бойлеры, стиральные машины) следует полностью отключать от сети после отключения света. То есть после восстановления электропитания включать их в сеть нужно будет вручную.

Делать это советуют не сходу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.

Что такое реле напряжения

Кроме того, рекомендуется установить реле напряжения. Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартных напряжений и отключает все бытовые приборы. Когда напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении и подключение техники к электросети восстанавливается.

Также ситуации смогут помочь стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя.

Стабилизаторы более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Ранее мы писали, что сегодня, 4 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут меняться.

Напомним, в пятницу, 4 октября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.