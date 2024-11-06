Обучение за границей — сколько украинских студентов в польских вузах

Лекция в Университете. Фото: mojaedukacja.com

Украинцы составляют значительную долю от общего количества иностранных студентов в высших учебных заведениях Польши. К концу прошлого учебного года граждан Украины, которые получали образование было 45 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Польши, пишет Укринформ.

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В польские университеты в 2023-2024 учебном году было зачислено почти 20 тысяч студентов из Украины.

"Количество граждан Украины, принятых на обучение в 2023/2024 учебном году, составило 19,9 тысячи. В том числе 11,9 тысячи учились в частных вузах, 7,8 тысячи — в государственных и 0,2 тысячи в церковных университетах", — заявили в министерстве.

Сообщается, что в прошлом учебном году в высших учебных заведениях Польши насчитывалось около 102,7 тысячи иностранных студентов. На конец учебного года количество граждан Украины составило 45,5 тысяч, то есть, почти 45% от общего количества иностранных соискателей образования.

В министерстве отметили, что с украинцев, на которых распространяется действие спецзакона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом и которые являются студентами государственных университетов, не взимается плата за дневное обучение на польском языке.

Кроме того, они могут претендовать на социальную стипендию или стипендию ректора и кредит на обучение на основании декларации о семейном и материальном положении, которая прилагается к заявлению.

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