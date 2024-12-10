Мост через Тису соединит Украину и Румынию — Кабмин принял решение

Река Тиса. Фото: mukachevo.net

В Украине планируют построить автодорожный мост через реку Тиса. Это будет новый логистический узел на украинско-румынской государственной границе.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 11 декабря.

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Строительство моста через Тису

Кабинет Министров Украины принял решение о строительстве автодорожного моста через реку Тиса, который соединит Украину с Румынией.

"Правительство согласовало строительство моста через Тису. Это предусмотрено в соглашении с Румынией", — написал Гончаренко.

Мост будет расположен между украинским селом Белая Церковь Закарпатской области и румынским городом Сигету-Мармацией.

Строительство моста позволит улучшить транспортное сообщение между двумя странами и будет стимулировать развитие экономических и культурных связей.

Сообщение Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в Румынии в горах нашли тело погибшего мужчины из Украины, незаконно пытавшегося пересечь границу. Еще одно тело обнаружили в реке Тиса, через которую военнообязанные украинцы постоянно пытаются незаконно пересечь границу.

Ранее мы писали о том, что четверо украинцев пытались незаконно пересечь границу через реку Тиса. Мужчины заплатили по 10 тысяч долларов за "безопасный маршрут", но были задержаны пограничниками.