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Украина и Румыния договорились о строительстве моста через Тису

10 декабря 2024 14:58
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Мост через Тису соединит Украину и Румынию — Кабмин принял решение
Река Тиса. Фото: mukachevo.net
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Украине планируют построить автодорожный мост через реку Тиса. Это будет новый логистический узел на украинско-румынской государственной границе.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 11 декабря.

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Строительство моста через Тису

Кабинет Министров Украины принял решение о строительстве автодорожного моста через реку Тиса, который соединит Украину с Румынией.

"Правительство согласовало строительство моста через Тису. Это предусмотрено в соглашении с Румынией", — написал Гончаренко. 

Мост будет расположен между украинским селом Белая Церковь Закарпатской области и румынским городом Сигету-Мармацией.

Строительство моста позволит улучшить транспортное сообщение между двумя странами и будет стимулировать развитие экономических и культурных связей.

Украина и Румыния договорились о строительстве моста через Тису - фото 1
Сообщение Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в Румынии в горах нашли тело погибшего мужчины из Украины, незаконно пытавшегося пересечь границу. Еще одно тело обнаружили в реке Тиса, через которую военнообязанные украинцы постоянно пытаются незаконно пересечь границу.

Ранее мы писали о том, что четверо украинцев пытались незаконно пересечь границу через реку Тиса. Мужчины заплатили по 10 тысяч долларов за "безопасный маршрут", но были задержаны пограничниками.

Кабинет министров мост Украина строительство Румуния река Тиса

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