На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали чотирьох чоловіків — деталі

Чоловіки, затримані на кордоні з Угорщиною. Фото: скриншот

Четверо українців намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса. Чоловіки заплатили по 10 тисяч доларів за "безпечний маршрут", але були затримані прикордонниками.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 23 листопада.

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За даними Держприкордонслужби, четверо чоловіків намагалися переплисти повноводну Тису на гумовому човні. На передодні військовозобов'язані заплатили по 10 тисяч доларів організатору, який, як зазначається, мав їм надати "безпечний маршрут".

Однак плани ухилянтів зруйнували прикордонники — усіх порушників було затримано біля українсько-угорського кордону.

"Тепер їх чекають адмінпротоколи і відповідальність за законом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії у Києві підозрюється у підробці документів, які дозволили двом чоловікам ухилитися від мобілізації.

Раніше ми писали про те, що у Закарпатській області посадовці разом з медиками та експравоохоронцями організували схему ухилення від мобілізації. Вартість їхніх послуг становила тисячі доларів.