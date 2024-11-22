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На Закарпатті викрили схему для ухилянтів — хто організатор

22 листопада 2024 14:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Перехід кордону на Закарпатті — правоохоронці затримала групу ділків-посадовців
Посадовця затримали на хабарі. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Закарпатській області посадовці разом з медиками та експравоохоронцями організували схему ухилення від мобілізації. Вартість їхніх послуг становила тисячі доларів.

Про це повідомиои у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у п'ятницю, 22 листопада.

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Як діяла схема

За даними правоохоронців, начальниця відділу ТЦК, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин організували схему ухилення від мобілізації.

"Вони діяли з серпня 2023 року, допомагаючи військовозобов’язаним уникати мобілізації на підставі підроблених медичних висновків. Схема передбачала фіктивне встановлення діагнозів про психологічні розлади, "лікування" у стаціонарі та отримання документів про непридатність до військової служби. Надані так звані "білі" квитки дозволяли чоловікам виїхати за кордон під час війни", — йдеться у повідомленні.

Схема для ухилянтів
Затримання чоловіка. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони 

Зазначається, що вартість своїх послуг ділки оцінювали від дев'яти до 14 тисяч доларів США.

"Правоохоронці зафіксували два випадки передачі грошей загальною сумою 18 тисяч доларів США", — додали у правоохоронці.

Корупція ВЛК ТЦК
Корупційні гроші. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони 

В прокуратурі підкреслили, що підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди

"Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів, відсторонення від посад та перевіряється їх причетність до аналогічних правопорушень. Проводяться обшуки та вивчається медична документація", — підсумували правоохоронці.

Затримання корупціонерів Закарпаття ТЦК ВЛК
Слідчі дії. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони 

Нагадаємо, в Одесі затримали 38-річного місцевого мешканця. Чоловік організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон.

На Закарпатті жінка намагалася незаконно переправити свого співмешканця через кордон. Для цього вона переховувала чоловіка у спеціально обладнаній схованці автомобіля.

корупція Закарпаття прокуратура мобілізація ВЛК ТЦК та СП ухилянти

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