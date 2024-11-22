Переход границы в Закарпатье — правоохранители задержали группу дельцов-чиновников

Чиновника задержали на взятке. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны

В Закарпатской области чиновники вместе с медиками и экс-правохранителями организовали схему уклонения от мобилизации. Стоимость их услуг составила тысячи долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона в пятницу, 22 ноября.

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Как действовала схема

По данным правоохранителей, начальница отдела ТЦК, член военно-врачебной комиссии, заведующий отделением больницы, двое бывших правоохранителей и гражданский организовали схему уклонения от мобилизации.

"Они действовали с августа 2023 года, помогая военнообязанным избегать мобилизации на основании поддельных медицинских заключений. Схема предусматривала фиктивное установление диагнозов о психических расстройствах, "лечении" в стационаре и получении документов о непригодности к военной службе. Предоставлены так называемые "белые" билеты разрешали мужчинам выехать за границу во время войны", — говорится в сообщении.

Задержание мужчины. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны

Отмечается, что стоимость своих услуг делки оценивали от девяти до 14 тысяч долларов США.

"Зафиксировано два случая передачи денег общей суммой 18 тысяч долларов США", — добавили правоохранители.

Коррупционные деньги. Специализированная прокуратура в сфере обороны

В прокуратуре подчеркнули, что подозреваемым инкриминируют незаконную переправку лиц через границу и получение неправомерной выгоды.

"В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения, отстранении от должностей и проверяется их причастность к аналогичным правонарушениям. Проводятся обыски и изучается медицинская документация", — подытожили правоохранители.

Следственные действия. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны

Напомним, в Одессе задержан 38-летний местный житель. Мужчина организовал схему переправки военнообязанных за границу.

А в Закарпатье женщина пыталась незаконно переправить своего сожителя через границу. Для этого она скрывала мужчину в специально оборудованном тайнике автомобиля.