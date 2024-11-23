На границе с Венгрией пограничники задержали четырех мужчин.

Мужчины, задержанные на границе с Венгрией. Фото: скриншот

Четверо украинцев пытались незаконно пересечь границу с Венгрией через реку Тиса. Мужчины заплатили по 10 тысяч долларов за "безопасный маршрут", но были задержаны пограничниками.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 23 ноября.

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По данным Госпогранслужбы, четверо мужчин пытались переплыть полноводную Тису на резиновой лодке. Накануне военнообязанные заплатили по 10 тысяч долларов организатору, который, как отмечается, должен был им предоставить "безопасный маршрут".

Однако планы уклонистов разрушили пограничники — все нарушители были задержаны возле украинско-венгерской границы.

"Теперь их ждут админпротоколы и ответственность по закону", — говорится в сообщении.

Напомним, глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии в Киеве подозревается в подделке документов, которые позволили двум мужчинам уклониться от мобилизации.

Ранее мы писали о том, что в Закарпатской области чиновники вместе с медиками и экс-правоохранителями организовали схему уклонения от мобилизации. Стоимость их услуг составляла тысячи долларов.