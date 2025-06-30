Зеленский заявил, что Украина синхронизировала с ЕС санкции против России

Украина синхронизировала с ЕС санкции против РФ, заявил Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью присоединилась к нескольким санкционным пакетам ЕС против России. Кроме того, будет синхронизирован пакет санкций против Ирана.
Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении от 29 июня.
Украина присоединяется к станциям ЕС против РФ и Ирана
"Наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС — это теперь будут на сто процентов также санкции Украины. Сегодня я утвердил это", — рассказал президент.
В то же время Зеленский отметил, что так же на 100% "синхронизируем" пакет санкций ЕС в отношении "режима в Иране".
"Там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране", — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что иранский режим является одним из самых жестоких режимов в мире, поэтому неудивительно, что глава Кремля Владимир Путин "нашел с ним общий язык".
Зеленский пообещал, что Украина будет продолжать работу по организации подобных ограничений и подчеркнул, что санкции - это то, что реально ограничивает Россию.
"Я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения. Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов — санкции мира против России. Это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал и должно с каждым днем более болезненно ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против нашей независимости", — резюмировал украинский лидер.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против России и производителей "Шахедов".
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