Зеленский заявил, что Украина синхронизировала с ЕС санкции против России

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью присоединилась к нескольким санкционным пакетам ЕС против России. Кроме того, будет синхронизирован пакет санкций против Ирана.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении от 29 июня.

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"Наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС — это теперь будут на сто процентов также санкции Украины. Сегодня я утвердил это", — рассказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что так же на 100% "синхронизируем" пакет санкций ЕС в отношении "режима в Иране".

"Там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что иранский режим является одним из самых жестоких режимов в мире, поэтому неудивительно, что глава Кремля Владимир Путин "нашел с ним общий язык".

Зеленский пообещал, что Украина будет продолжать работу по организации подобных ограничений и подчеркнул, что санкции - это то, что реально ограничивает Россию.

"Я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения. Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов — санкции мира против России. Это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал и должно с каждым днем более болезненно ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против нашей независимости", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против России и производителей "Шахедов".

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