Сибига заявил, что Украина нуждается в помощи партнеров для противодействия террору РФ

Андрей Сибига. Фото: Кадр из видео

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об усилении ракетного террора со стороны России. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя значительно изменилась по сравнению с 2022 годом.

Об этом Сибига сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в понедельник, 30 июня.

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По словам главы МИД, Россия и ее армия адаптировались — они используют новые технологии и совершенствуют оборонную промышленность, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всей трансатлантической безопасности.

Сибига отметил, что удары по украинским городам носят системный характер и имеют несколько целей: дестабилизировать население, посеять панику и подорвать моральное сопротивление. При этом, по его словам, ключевым элементом защиты являются современные системы противовоздушной обороны.

Министр выразил благодарность Германии за беспрецедентную помощь в укреплении воздушного щита Украины и добавил, что Киев продолжает надеяться на получение дополнительных ПВО от западных партнеров.

Отдельно он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский уже обратился к американской стороне, в частности к президенту Дональду Трампу, с предложением закупить дополнительные комплексы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты.

Кроме того, Сибига указал на необходимость наращивания внутренних производственных мощностей в сфере ПВО.

"Мы нуждаемся не только в помощи извне, но и в развитии собственных возможностей по изготовлению систем противовоздушной обороны", — подчеркнул министр.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 июня, поделился подробностями своей встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его словам, переговоры прошли успешно и были наполнены конструктивным диалогом.

Как известно, 25 июня Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Переговоры продолжались около 45 минут.