Хватит ли Украине газа для прохождения зимы — прогноз Корольчука

Газовые трубы. Фото: УНИАН

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Украина планирует докачать еще 13 миллиардов кубометров газа. Он назвал, хватит ли этого для прохождения зимнего периода.

Об этом Юрий Корольчук говорил в эфире Вечір.LIVE.

Газ в Украине

"Сказать так, что мы готовы к зиме, я не могу, поскольку запасов газа у нас планируют 13 млрд докачать, там сейчас 12,4 млрд, где-то такой запас, должны докачать, но мы видим, что холодно становится, то, возможно, и отопление скоро включат", — отметил Корольчук.

По его словам, если не докачают, то 13 млрд кубометров не будет, а это является минимумом для безопасного прохождения зимы. Он отметил, что в прошлом году этого объема едва хватило даже при теплой погоде.

Корольчук говорит, что дефицит может составлять минимум 3 млрд кубометров. Это создает серьезные риски для промышленности и сельского хозяйства, особенно в случае морозной погоды.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине может не хватить газа даже для теплой зимы.

В то же время нардеп Сергей Нагорняк заявил, что все города и громады фактически готовы к отопительному сезону.