Союзники анонсировали новую помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Союзники обещают Украине еще больше поддержки. Ожидается, что до конца 2025 года Украина получит от партнеров помощь, которая превысит прошлогоднюю.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления на саммите НАТО во вторник, 24 июня, информирует с места события корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Итак, союзники обещают Украине еще больше поддержки — более 35 миллиардов евро.

Как отмечает генсек НАТО Марк Рютте, это больше, чем за тот же период в 2024 году. По его словам, ожидается, что до конца 2025 года сумма превысит прошлогоднюю.

Перед саммитом НАТО лидеры ЕС и Североатлантического блока подтвердили, что поддержка Украины будет длительной. Речь идет не только о военной помощи во время войны, но и о стратегическом усилении на будущее.

"Мы хотим, чтобы после этой войны Украина была настолько сильной, чтобы Путин больше никогда не посягнул ни на один ее метр", — сказал Рютте.

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