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Украина на пороге эпидемии — в МОЗ озвучили цифры по коклюшу

6 ноября 2024 23:47
Галина Шподарева - редактор
В Украине резко возросла заболеваемость коклюшем — что говорят в Минздраве
Болеющий ребенок. Фото иллюстративное: freepik
Галина Шподарева - редактор

В Украине зарегистрировано в 30 раз больше заболеваний коклюшем, чем в прошлом году. В Министерстве здравоохранения рекомендуют не игнорировать вакцинацию.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины в среду, 6 ноября.

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Эпидемия коклюша в Украине

По данным Минздрава, в первой половине 2024 года в Украине зарегистрировали 4863 случая коклюша. Это в 30 раз больше, чем за первую половину 2023 года.

Известный украинский иммунолог Андрей Волянский назвал ситуацию с коклюшем в Украине "тихой эпидемией". Врач назвал три причины существующей ситуации. 

"Почему Минздрав и ЦОЗ не замечают эпидемию коклюша? Во-первых, это вакциноуправляемая инфекция. По мнению Минздрава вакцинированные не должны болеть. На самом деле в вакцинированном мире большинство заболевших привиты. Вакцинальный иммунитет длится 5-10 лет", — говорится в сообщении. 

Рост заболеваемости коклюшем
Рост заболеваемости коклюшем. Фото: Андрей Волянский

Во-вторых, считает Волянский, по календарю прививок Украины детей после полуторагодовалого возраста не вакцинируют, хотя в цивилизованных странах прививают детей перед школой, подростков, беременных, взрослых.

В-третьих, в стране нет бесплатных нормальных вакцин против коклюша, а есть индийские для детей младшего возраста, которые являются очень реактогенными, содержат ртутный консервант и большое количество алюминия.

Сообщение Андрея Волянского
Сообщение Андрея Волянского. Фото: скриншот

Напомним, в Минздраве заявили, что в Украине нет питьевой воды по стандартам Европейского Союза — украинцы потребляют техническую воду.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ряд принял проект изменений в закон о МСЭК, предусматривающий ряд изменений и нововведений. Система будет цифровизирована, что сделает ее прозрачной и минимизирует коррупционные риски.

заболевания коклюш врачи вакцинация МОЗ эпидемия

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