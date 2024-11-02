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В Україні нема питної води згідно з нормами ЄС, — МОЗ

2 листопада 2024 23:29
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Яка якість води в Україні — відповідь МОЗ
Питна вода у Києві. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Заступниця міністра охорони здоровʼя Марина Слободніченко вважає, що в Україні немає питної води за стандартами Європейського Союзу. Наразі українці споживають технічну воду.

Відповідну заяву Слободніченко зробила в інтерв'ю виданню Українські новини у суботу, 2 листопада.

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Чиновниця вважає, що якщо українську воду оцінювати за європейськими стандартами, вона не відповідатиме рівню питної. Варто зазначити, що ЄС вимагає прописати це на рівні законів.

"Якщо споживач користується технічною водою, то він має сплачувати за неї меншу вартість. Впадуть тарифи на воду, а значить будуть ненадходження до бюджету", — пояснила ситуацію Слободніченко.

Вона додала, що щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні на практиці.

Раніше ми писали, що у Києві катастрофа з якістю води, а лівий берег взагалі під загрозою опинитися без водопостачання.

Нагадуємо, у Києві перевірка якості води відбувається щодня. Наразі стан води у поверхневих водоймах не відповідає нормативам, визначеним Міністерством охорони здоров'я. 

вода Україна МОЗ здоров'я Європейський союз

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