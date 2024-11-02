Какое качество воды в Украине — ответ Минздрава

Питьевая вода в Киеве. Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua

Заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко считает, что в Украине нет питьевой воды по стандартам Европейского Союза. Пока украинцы потребляют техническую воду.

Соответствующее заявление Слободниченко сделала в интервью изданию Українські новини в субботу, 2 ноября.

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В Украине нет питьевой воды

Чиновница считает, что если украинскую воду оценивать по европейским стандартам, она не будет соответствовать уровню питьевой. Следует отметить, что ЕС требует прописать это на уровне законов.

"Если потребитель пользуется технической водой, то он должен платить за нее меньшую стоимость. Упадут тарифы на воду, а значит, будут не поступления в бюджет", — объяснила ситуацию Слободниченко.

Она добавила, что чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране на практике.

Ранее мы писали, что в Киеве катастрофа с качеством воды, а левый берег вообще под угрозой оказаться без водоснабжения.

Напомним, в Киеве проверка качества воды происходит каждый день. Пока состояние воды в поверхностных водоемах не соответствует нормативам, определенным Министерством здравоохранения.