Украину накроют грозы и дожди: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В Украине в субботу, 5 июля, ожидается переменчивая погода. Прогнозируются осадки и грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 5 июля

По прогнозу синоптиков, по стране будет переменная облачность. Ночью дожди пройдут в восточных областях, Приазовье, Крыму, а также местами на северо-западе. Днем кратковременные осадки и грозы возможны почти на всей территории Украины, за исключением южных и юго-восточных регионов.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11–16 °С, на побережье морей до +19 °С. Днём воздух прогреется до 21–26 °С, а на северо-востоке страны будет несколько прохладнее — 18–23 °С.

Прогноз погоды на 5 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Предупреждение об опасных явлениях

В гидрометцентре также предупредили о вероятных опасных метеорологических явлениях. Так, в ночные часы грозы прогнозируются в восточных и Запорожской областях, а днём — на северо-востоке страны. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 5 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Пожарная опасность

Отдельно сообщается, что с 4 по 6 июля в большинстве регионов Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это повышает риск возникновения возгораний в природных экосистемах, особенно в условиях сухой и жаркой погоды.

Специалисты призывают граждан быть осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

Предупреждение о пожарной опасности на 5 июля. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Новини.LIVE сообщали, что в Украине в выходные, 4–5 июля, ожидается комфортная летняя погода без сильной жары. В большинстве областей дневная температура составит +20…+25 градусов, на юге — +24…+29. Также по всей территории страны прогнозируются дожди.

Новини.LIVE писали, что начальница отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие дни в Украине ожидается более комфортная погода. Жаркая погода постепенно будет сходить во всех регионах страны. По её словам, понижение температуры воздуха начнётся уже 3–5 июля.