Украину накроет жара до +38°: прогноз погоды на завтра
В Украине 5 августа сохранится сухая и жаркая погода под влиянием антициклона. В большинстве областей дневная температура поднимется до 35–38 градусов.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.
Антициклон продолжит удерживать сухую и жаркую погоду в стране
В Украине в среду, 5 августа, существенных изменений в погодных условиях не прогнозируется. Синоптическую ситуацию будет определять антициклон, а также сухой и раскаленный воздух, поступающий в высотных слоях атмосферы.
Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, в большинстве регионов страны ожидается сильная жара без значительных осадков.
Ночью температура воздуха составит +18...+23 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +35…+38 градусов.
В то же время несколько прохладнее будет в восточных и северо-восточных областях Украины — там дневная температура будет колебаться в пределах +30…+34 градусов.
Ожидается переменный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
Синоптики призывают в период жары соблюдать осторожность: избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить достаточно воды и ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.
Новини.LIVE писали, что первые две недели августа 2026 года могут стать испытанием из-за сильной жары в южных и восточных областях Украины. Синоптические условия будут способствовать длительному периоду высоких температур — до +36…+39 °С с возможными пиками до +41 °С.
Новини.LIVE сообщали, что магнитосфера Земли в августе в целом останется без значительных возмущений. В то же время отдельные дни могут сопровождаться усилением солнечной активности и кратковременными геомагнитными колебаниями.
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