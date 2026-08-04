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Главная Новости дня Украину накроет жара до +38°: прогноз погоды на завтра

Украину накроет жара до +38°: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 14:58
Погода в Украине 5 августа: Укргидрометцентр прогнозирует до +38°
Люди в воде. Фото: Reuters

В Украине 5 августа сохранится сухая и жаркая погода под влиянием антициклона. В большинстве областей дневная температура поднимется до 35–38 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Антициклон продолжит удерживать сухую и жаркую погоду в стране

В Украине в среду, 5 августа, существенных изменений в погодных условиях не прогнозируется. Синоптическую ситуацию будет определять антициклон, а также сухой и раскаленный воздух, поступающий в высотных слоях атмосферы.

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, в большинстве регионов страны ожидается сильная жара без значительных осадков.

Ночью температура воздуха составит +18...+23 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +35…+38 градусов.

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В то же время несколько прохладнее будет в восточных и северо-восточных областях Украины — там дневная температура будет колебаться в пределах +30…+34 градусов.

Ожидается переменный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Синоптики призывают в период жары соблюдать осторожность: избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить достаточно воды и ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.

Україну накриє спека до +38°: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 5 августа. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Новини.LIVE писали, что первые две недели августа 2026 года могут стать испытанием из-за сильной жары в южных и восточных областях Украины. Синоптические условия будут способствовать длительному периоду высоких температур — до +36…+39 °С с возможными пиками до +41 °С.

Новини.LIVE сообщали, что магнитосфера Земли в августе в целом останется без значительных возмущений. В то же время отдельные дни могут сопровождаться усилением солнечной активности и кратковременными геомагнитными колебаниями.

Укргидрометцентр прогноз погоды жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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