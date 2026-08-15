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Главная Новости дня Украину накроет жара до +35 °С: прогноз погоды на выходные

Украину накроет жара до +35 °С: прогноз погоды на выходные

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 02:00
Погода на выходные 15–16 августа: где будет жарче всего
Люди гуляют по городу в летнюю жару. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В выходные, 15–16 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в воскресенье. Самая жаркая погода будет на западе, где днем температура местами достигнет +35 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода в Україні на 15-16 серпня
Карта температур/Meteoprog

Погода в Украине 15 августа

По прогнозу Meteoprog, в субботу погоду в Украине будет определять антициклон и устойчивая сухая воздушная масса. По всей территории страны ожидается спокойная малооблачная погода без осадков, а ветер будет слабым, преимущественно переменного направления.

В западных областях ночью температура составит +7...+12 °С, днем — +26...+31 °С. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

На севере страны будет солнечно и сухо. Ночью прогнозируется +8...+13 °С, днём — +23...+28 °С, ветер северо-западный, 3–8 м/с.

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В центральных регионах также ожидается спокойная погода без осадков. Температура ночью составит +8...+13 °С, днем воздух прогреется до +23...+28 °С. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

На юге Украины и в Крыму будет малооблачно и без осадков. Ночью температура составит +12...+17 °С, днем — +24...+29 °С. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.

В восточных областях прогнозируется сухая и малооблачная погода. Температура ночью будет колебаться от +8 до +13 °С, днём — от +22 до +27 °С. Ветер северный, 5–10 м/с.

Погода в Украине 16 августа

В воскресенье сухая и малооблачная погода сохранится по всей Украине, однако температура воздуха заметно повысится. Наибольшее потепление ожидается в западных, северных и центральных областях.

На западе ночью температура составит +9...+14 °С, а днем повысится до +30...+35 °С. Ветер южный, 5–10 м/с.

В северных областях ночью ожидается +9...+14 °С, днём — +28...+33 °С. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

В центральных регионах температура ночью составит +10...+15 °С, днём — +28...+33 °С. Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

На юге и в Крыму ночью прогнозируется +13...+18 °С, днём — +27...+32 °С. Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

В восточных областях температура ночью составит +9...+14 °С, днем — +27...+32 °С. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Из-за установления сухой погоды в Украине также повысится пожарная опасность в лесных экосистемах. Утром в низинах и вдоль рек местами возможны кратковременные туманы.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 15 августа, в Украине ожидается сухая и преимущественно солнечная погода без осадков. Дневная температура в большинстве областей составит до +28 °C, а в Закарпатье воздух прогреется до +33 °C. В Киеве выходные также пройдут без дождей, а в воскресенье температура повысится до +30 °C.

Новини.LIVE также сообщали, что август в Украине, по прогнозам, будет теплее климатической нормы, а осадков ожидается меньше, чем обычно. Самая сильная жара прогнозируется на юге и востоке, где температура в отдельные дни может достигать +41 °C. В то же время в течение месяца возможны резкие перемены погоды, локальные грозы и ливни, а в конце августа ожидается заметное похолодание.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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