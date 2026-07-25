Протесты против отставки Федорова продолжаются по всей Украине: фоторепортаж

Украинцы протестуют против отставки Михаила Федорова 25 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

По всей Украине уже десятый день подряд продолжаются акции протеста против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Участники митингов призывают вернуть его на должность и выступают за позитивные изменения в армии.

Об этом сообщает Новини.LIVE в субботу, 25 июля.

В Киеве прошел протест против отставки Федорова

В разных городах Украины уже десятый день подряд продолжаются акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова. Одной из главных локаций митинга в этот день стал центр Киева, где вновь собрались люди, выступающие за его возвращение на должность.

Митинг против отставки Федорова в Киеве 25 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Главным требованием участников остается возвращение Федорова на должность. По их мнению, он эффективно исполнял свои обязанности, а его дальнейшая работа могла бы укрепить украинскую армию.

Жители столицы вышли на митинг против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Протестующие также считают, что вместе с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым Федоров мог бы способствовать укреплению обороноспособности государства.

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Акция протеста против отставки Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Одним из главных лозунгов акции стали слова: "Меняйте пленных, а не министров".

Среди участников протеста — не только неравнодушные киевляне, но и друзья и родственники украинских военнослужащих. Некоторые из них ждут близких с фронта, другие разыскивают пропавших без вести родственников или потеряли членов своих семей в результате войны.

Митинг против отставки Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на разные личные истории, участники акции подчеркивают, что их объединяет общее стремление — видеть позитивные изменения в украинской армии и поддерживать решения, которые, по их мнению, будут способствовать укреплению обороноспособности государства.

Митинг против отставки Федорова в Харькове 25 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Акция протеста прошла и в Харькове

В субботу, 25 июля, митинг в поддержку Михаила Федорова также прошел в Харькове на площади Свободы.

Акция протеста против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

По словам очевидцев, на площади собралось около 200–300 человек, при этом к участникам постоянно присоединялись новые протестующие. Большинство присутствующих составляла молодежь.

Жители Харькова протестуют против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Акция проходила мирно. На месте работала полиция диалога, а водители автомобилей, проезжавшие мимо площади, сигналами поддерживали участников митинга.

Жители Харькова вышли на митинг против отставки Федорова 25 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Фоторепортаж из Киева и Харькова показывает, что акции протеста продолжаются в разных городах Украины уже десятый день подряд, а их участники продолжают призывать к пересмотру решения об отставке министра обороны.

Новини.LIVE сообщали, что в ряде городов Украины 24 июля уже в девятый раз прошли митинги за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны. Акции протеста прошли, в частности, в Запорожье, Харькове и Львове. Участники требовали вернуть Федорова в Минобороны и держали плакаты в его поддержку.

Новини.LIVE также писали, что бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме поста главы Минобороны. По его словам, только эта должность дает возможность завершить начатые реформы и влиять на ход войны. Федоров также подчеркнул, что его приоритетами остаются борьба с коррупцией, трансформация армии и развитие асимметричных операций против врага.