Военный парад в Бельгии — украинское подразделение впервые примет участие

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Украинский подразделение впервые примет участие в военном параде в Бельгии, который состоится 21 июля. Торжества пройдут по случаю Национального дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Бельгии Тео Франкена.

Участие украинцев в военном параде в Бельгии

"Впервые в истории украинское подразделение примет участие в военном параде 21 июля. Мы чрезвычайно гордимся этим. Слава Украине. Никогда не сдавайтесь", — написал Франкен.

Скриншот поста Тео Франкена

Отметим, что Национальный день Бельгии отмечается ежегодно 21 июля. Праздник посвящен дню, когда в 1831 году первый король Бельгии Леопольд I принес присягу на верность Конституции, что стало началом существования современного бельгийского государства как конституционной монархии.

Традиционно в этот день в Брюсселе проходят военный парад, официальные торжества с участием королевской семьи, концерты и праздничный фейерверк.

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Как писали Новини.LIVE, 14 июля украинские военные приняли участие в военном параде во Франции. Наши пилоты летели на истребителях Mirage. Мероприятие состоялось в преддверии Дня взятия Бастилии.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что среди 500 солдат добровольческой коалиции 25 украинских бойцов прошли по самой известной аллее мира во Франции. По его словам, участие украинских солдат в параде для него является честью.