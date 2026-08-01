Украинский морпех, пробывший в плену четыре года, получил подарок от писательницы Роулинг

Морпех Александр Иванов. Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА / Threads

Иванна Чайка редактор политических новостей

Британская писательница Джоан Роулинг прислала книгу с автографом украинскому морскому пехотинцу Александру Иванову, который более четырёх лет провёл в российском плену. Защитник вернулся домой 15 мая в ходе первого этапа обмена в формате "1000 на 1000". Вместе с книгой автор передала письмо с теплыми пожеланиями.

Об этом сообщило издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", передает Новини.LIVE.

Александр Иванов с книгой и письмом. Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА / Threads

"Гарри Поттер" помог выстоять в плену

По информации издательства, Роулинг ответила майору морской пехоты Александру Иванову, который провёл в российском плену четыре года, один месяц и три дня. Именно истории о Гарри Поттере помогали украинскому военному и его сослуживцам выдержать плен.

Письмо от Джоан Роулинг. Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА / Threads

Писательница прислала защитнику экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" со своим автографом, а также личное письмо, в котором пожелала ему здоровья, долгой и счастливой жизни.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца, по предварительным оценкам, Россия может незаконно удерживать в плену более 16 тысяч гражданских украинцев. В то же время Украина располагает подтвержденными данными лишь о части таких случаев, поскольку получить информацию с оккупированных территорий чрезвычайно сложно.

Также, по словам Лубинца, Россия намеренно затрудняет возвращение украинских пленных, отказываясь предоставлять полные списки удерживаемых лиц и информацию об их местонахождении. Омбудсмен подчеркнул, что именно такая практика нарушает международное гуманитарное право и существенно затягивает процесс освобождения украинцев. На фоне оценок о более чем 16 тысячах гражданских пленных эта проблема остается одним из ключевых препятствий для их возвращения домой.